Rénovation énergétique : attention aux arnaques !

La transition écologique est l'un des volets du plan de relance. Le gouvernement souhaite favoriser la rénovation énergétique des bâtiments et il y a déjà des aides, dont l'une a pu faire le jeu d'escrocs. Ces derniers proposent aux victimes l'isolation extérieure des murs pour seulement un euro. Alors, comment les reconnaître ? Comment éviter de se faire avoir ? Enquête de nos journalistes à Vernon dans l'Eure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.