Rénovation énergétique : comment éviter les mauvaises surprises ?

Cécile Romil se sent démunie. Les malfaçons sont partout après des travaux de rénovation énergétique sur sa maison. Les plaques isolantes en polystyrène se détachent des murs. Ces derniers sont plein de trous et de fissures. Les fixations se décrochent également. De plus, elle n'a pas touché ses 12 000 euros de primes de l'État sur les 21 000 euros de travaux. L'entrepreneur n'a donc rien fait. Le chantier est ainsi à l'arrêt depuis huit mois. Selon le devis d'un autre professionnel, la facture est de 25 000 euros pour tout refaire. Et cette fois, elle compte bien bénéficier de la prime Renov. D'après Élisabeth Chesnais, journaliste pour UFC-Que Choisir, 20% des rénovations énergétiques ne se déroulent pas comme prévu. Alors pour éviter ce genre de problème, les interventions ne doivent commencer qu'après avoir fait une demande d'aide. Puis, il ne faut pas surtout oublier de désigner un maître d'œuvre pour suivre le chantier. Selon la spécialiste, les travaux sont faits dans le désordre. Et cette précaution donne des résultats. La suite dans le reportage ci-dessus.