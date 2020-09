Rénovation énergétique : comment va fonctionner "Ma Prime Rénov'" ?

Parmi les nouveautés inscrites dans le projet de loi de finances pour 2021, dévoilé ce lundi 28 septembre, on note l'évolution de l'aide à la rénovation thermique. Elle s'appelle désormais Ma Prime Rénov'. Jusqu'à présent, seuls les foyers les plus modestes pouvaient en profiter. Dès janvier prochain, tous les ménages pourront en bénéficier sans condition de revenus. Ce dispositif concerne toutes sortes d'opérations destinées à faire baisser la consommation d'énergie du logement : travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation... Plus de détails dans le vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.