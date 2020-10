Rénovation énergétique : découvrez les nouveaux barèmes de "MaPrimeRénov"

Destinée à tous les propriétaires, cette aide pour rénover sa maison appelée "MaPrimeRénov", est surtout avantageuse pour les foyers considérés comme modestes. C'est le cas d'une famille avec trois enfants qui gagne 40 000 euros par an. Pour installer une pompe à chaleur géothermique, le gouvernement leur offre 8 000 euros. Cela devrait couvrir la moitié des travaux. Ils veulent aussi changer leurs fenêtres pour mieux les isoler. Cette fois la prime est moins généreuse, seulement 80 euros par équipement. En région parisienne, les règles pour classer les revenus des ménages sont moins strictes. Avec 50 000 euros par an, une famille francilienne avec deux enfants est encore considérée comme modeste. Pour installer une VMC double flux, la prime est de 4 000 euros. Pour l'isolation thermique des murs, c'est 60 euros par mètre carré. Même en cumulant avec d'autres aides, ils devront payer au minimum 10% des travaux. Plus les salaires sont élevés, moins la prime est intéressante. Prenons l'exemple d'un couple sans enfant ayant des revenus annuels de 43 000 euros. Aucune prime pour l'installation d'une pompe à chaleur, d'une VMC ou des fenêtres dernière génération. Mais pour isoler les murs extérieurs, ils toucheront quand même 15 euros par mètre carré.