Rénovation énergétique pour tous : quelles aides et pour qui ?

Les 6,7 milliards d'euros consacrés à la rénovation énergétique figurent parmi les annonces les plus concrètes du plan de relance de l'économie. Sur cette somme, 2 milliards vont être versés aux particuliers pour les aider à mieux isoler leur logement ou à changer leur chaudière. Qui pourra en bénéficier ? Pour quel type de travaux ? Nos journalistes répondent à toutes les questions que vous vous posez.