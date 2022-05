Rénovation énergétique : pourquoi certaines aides diminuent-elles ?

Hugo a 27 ans et il a acheté une maison, sa résidence principale dans le Vaucluse. Un logement inhabité depuis trente ans dans lequel toute l'isolation est à refaire. Coût des travaux, rien que pour les murs et les combles, 12 000 euros. Heureusement pour lui, il a validé son projet et ses demandes d'aides avant le 1er mai. Selon ses explications, les aides s'élèvent à 40% du budget global et avec le changement de la réglementation, elles s'élèvent à environ 20%. Hugo a bénéficié de l'aide des certificats d'économie d'énergie les CEE avant la baisse de ceux-ci. Dans son cas, en cumulé, cela fait plus de 4 500 euros. De quoi financer son projet d'isolation. Le jeune homme a été conseillé par une entreprise locale, la société Maksyma, qui a vu les dossiers de demandes d'aides se multiplier ces derniers mois. Mais aujourd'hui, c'est l'inquiétude chez certains particuliers. En effet, "des personnes appellent et s'inquiètent de ce qui va se passer", nous explique Nadine Ondel, l'experte de ladite société. Il n'empêche qu'il est difficile de comprendre cette baisse des aides nationales alors que le prix de l'énergie flambe. Pour le gouvernement, le but serait de toucher un plus grand nombre de ménages, mais avec la même enveloppe budgétaire. Ceci dit, le dispositif Ma Prime Renov reste inchangé pour le moment. C'est une petite consolation à une heure où les demandes de rénovations énergétiques des Français n'ont jamais été aussi élevées. T F1 | Reportage M. Perrot, P. Fontalba.