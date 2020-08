Rentrée des classes : Saint-Denis met les moyens pour garantir la sécurité des enfants

La municipalité de Saint-Denis a mis au point un plan d'attaque pour qu'aucun élève ne soit oublié mardi prochain. Dès l'entrée, chaque élève est amené à se laver les mains. Le port du masque est obligatoire pour les adultes. Les classes seront régulièrement désinfectées pour accueillir le plus d'élèves possibles. Si l'épidémie venait à évoluer, la ville a même prévu des salles supplémentaires pour accueillir les enfants en petits groupes. Il n'est pas question de fermer les classes à nouveau.