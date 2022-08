Rentrée : recherche chauffeurs de car désespérément

Cela fait bien longtemps que ça n'était pas arrivé à Jean-Pierre. Cet après-midi du 18 août 2022, il embauche un nouveau conducteur. Ce responsable d'une entreprise de transport à Montussan pourrait signer une dizaine de contrats comme cela. À deux semaines de la rentrée, il manque de bras. Alors, s'adapte. Pourquoi ce métier n'attire plus ? Fanny Duhot, ancienne conductrice de bus scolaire (Allier), l'a exercé pendant plusieurs mois avant de raccrocher. Elle travaille pendant quatre heures par jour et il y a beaucoup d'attentes. Pour avoir un salaire convenable, Fanny devait cumuler les emplois à mi-temps. Au total, 1 000 postes sont vacants en Auvergne. Et c'est pareil un peu partout. Dans le Pays de la Loire, il manque 700 conducteurs. Dans Grand Est, il en manque 300. Alors là-bas, on mise tout sur la formation, entièrement financée par la région et les transporteurs, et ça fonctionne. Afin de desservir tous les établissements scolaires, certaines collectivités réfléchissent à décaler le début des cours. TF1 | Reportage A. Fourcade, N. Chiesa, P. Delannes