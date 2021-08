Rentrée scolaire : comment faire baisser la facture des fournitures ?

Chaque année, elle vous paraît toujours plus longue et compliquée, votre liste de fournitures scolaires. Et chaque fois, vous en avez pour votre porte-monnaie. En moyenne 200 euros pour un élève de 6ème en comptant fournitures et affaires de sport. Alors pour ne pas se ruiner, chacun a sa technique. "Souvent, on récupère les fournitures de l'année précédente, comme les classeurs, les lutins", indique un père de famille. Autre magasin, à première vue, on croirait un supermarché. Mais eux vendent les fournitures à l'unité, ce qui permet aussi de faire des économies. "Au lieu de reprendre encore un pack l'année d'après, là, on offre la possibilité de ne prendre que la couleur manquante", explique Ali Elabdi, responsable de magasin. Autre astuce, on propose même de racheter la vieille calculatrice ou l'ancien cartable de votre enfant. En échange, un bon d'achat à dépenser en magasin. Ce sera 8 euros pour une mère et sa fille bientôt en 3ème, qui rêvait justement d'un nouveau sac à dos. "Nos enfants ont envie, tous les ans, de changer de cartable. C'est quand même avantageux d'avoir 8 euros de réduction", confie la jeune femme. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.