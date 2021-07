Rentrée scolaire : quel protocole sanitaire dans les écoles ?

Pour cette rentrée, pas besoin de pass sanitaire pour les élèves, sauf pour les sorties scolaires au cinéma, au théâtre pour les plus de douze ans, mais un protocole marqué par la vaccination. En primaire, la règle reste la même : un seul cas positif, toute la classe ferme. En revanche dans le secondaire, seuls les collégiens et lycéens vaccinés assisteront aux cours. Les autres poursuivront leurs études chez eux. Le ministre de l'Éducation promet 6 000 à 7 000 points de vaccination dédiés au plus de douze ans avec l'autorisation de leurs parents. Les élèves seront vaccinés soit dans une classe soit dans la cour de l'école, ou encore dans un centre de vaccination à proximité. Pour le reste, fréquentation des cantines, circulation des élèves, le protocole détaille quatre scénarios selon l'intensité de l'épidémie. Les masques par exemple sont imposés en classe pour les collégiens et lycéens, il deviendra obligatoire en primaire en cas d'aggravation de la situation.