Rentrée scolaire : une journée particulière à Conflans-Sainte-Honorine

À Conflans-Sainte-Honorine, l'assassinat de Samuel Paty est dans tous les esprits, sur toutes les lèvres. Les collégiens ne sont pas les seuls touchés par l'attentat. Aujourd'hui, chaque membre du personnel de l'établissement peine encore à réaliser ce qu'il s'est passé. Dans cette commune qui a vécu l'horreur, les jours sont passés sans jamais effacer la douleur. Le maire mesure la difficulté de sa ville à se relever. Les collègues de Samuel Paty ont reçu ce matin le soutien du Premier ministre. Une journée sans élève pour se rassembler et préparer la rentrée de demain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/11/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.