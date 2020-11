Réouverture ce samedi : comment les commerces s'organisent

Avec à peine 35 m², Matthieu Cole, libraire à Rouen (Seine-Maritime), était déjà à l'étroit. Pour rouvrir samedi, il doit pourtant respecter la règle de 8 m² par client. Pour cela, il doit improviser. "Dans la surface de vente, il y aura quelques clients à la fois. On va essayer de les répartir...", explique-t-il. De l'autre côté de la rue, Maxime Lelièvre, coiffeur, s'inquiète beaucoup. Il ne pourra recevoir que quatre clients à fois au lieu de sept habituellement. Ce sera bien peu pour faire travailler tout le personnel. "Si on continue comme ça, on va avoir plus de salariés que de clients...", regrette-t-il. À partir de samedi, les auto-écoles et les agences immobilières pourront aussi rouvrir. Le protocole sanitaire reste à définir. Du côté des grands magasins, l'enjeu est énorme. Robert Abella, directeur de "Flan de Campagne" s'attend à une forte affluence. Alors, ils ont prévu de gros moyens, en mettant un agent de sécurité à chaque entrée de ce centre commercial de 300 000 m². Pour les enseignes, il n'est pas question de se tromper dans la jauge, un magasin de jouets a affecté un agent uniquement pour compter. Une marque de produits culturels, va même plus loin. Son directeur a embauché quatre personnes pour faire patienter les clients. Il compte aussi étendre les horaires de son magasin de 09 heurs à 21 heures.