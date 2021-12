Réouverture de 300 centres de vaccination : où en est la promesse d’Olivier Véran ?

La nouvelle version du vaccinodrome de Toulouse a ouvert ce jeudi matin. Plus petite qu'avant, le décalage est saisissant. Selon le maire, pas le choix, il fallait opter pour la salle des fêtes, face à l'urgence. Rouvrir des centres, c'était pourtant un engagement du ministre de la Santé il y a une semaine sur notre plateau. Pour l'heure, selon le ministère, seule une cinquantaine de centre a rouvert ses portes. Mais impossible de savoir avec quelle précision dans quelle région. Leur nombre devrait encore augmenter dans les jours et semaines à venir. En Ile-de-France par exemple, 23 structures supplémentaires seront à l'appel dès la semaine prochaine. À nouveau interroger ce jeudi 2 décembre, le ministre explique que l'essentiel est ailleurs. Dans les Yvelines, le centre de Saint-Germain-en-Laye ne reprendra du service que le mardi 7 décembre. Cela parce qu'il faut d'abord former de nouveaux bras. La ville doit recruter des vacataires, car les agents municipaux ne sont plus aussi disponibles qu'en janvier dernier. L'objectif du gouvernement est d'avoir injecté 10 millions de doses de rappel d'ici la fin de la semaine. Ce jeudi soir, un peu plus de huit millions de Français l'ont reçu. T F1 | Reportage M. Verron, S. Hernandez, C. Ebrel