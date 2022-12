Réouverture de la Chine : faut-il s'inquiéter ?

Ce jeudi, en fin d'après-midi, un avion transportant des voyageurs en provenance de la Chine a atterri à Rome (Italie). Les voyageurs en provenance de ce pays sont contrôlés dès leur arrivée avec des prises de température et tests Covid obligatoires. D'après Alessio d'Amato, assesseur à la santé de Latium (Italie), il y aurait cinq cas positifs sur les 49 passagers et ils seront soumis à un séquençage pour déterminer s'il s'agit de variant du Covid. Les passagers déclarés positifs seront placés en isolement. L'Italie impose à nouveau des tests aux personnes arrivant de Chine et le premier dépistage réalisé hier a révélé qu'un passager sur deux est positif au Covid-19. En Chine, de jour en jour, le nouveau variant BF.7 se propage à une grande vitesse. D'autres pays redoutent une diffusion massive du virus. Les Etats-Unis, le Japon et l'Inde notamment ont rétabli les tests obligatoires pour tous les voyageurs en provenance de ce pays. De son côté, l'Union européenne envisage l'imposition de tests PCR au départ de la Chine. Comment se protéger contre ce variant responsable de plusieurs millions de cas quotidiens en Chine ? Pour nous protéger, il faut un bon niveau de vaccination à jour pour l'ensemble de la population et le port de masque dans les lieux clos. Aujourd'hui, seuls 20% des personnes âgées de plus de 80 ans sont à jour pour leur vaccination. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, L. Malnov, J.P. Féret