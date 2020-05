Réouverture des bars et restaurants : les réactions à Lyon

Dans les restaurants, il faudra respecter une distance d'un mètre entre chaque table. Pas plus de dix personnes par table, une distanciation physique qui aura forcément un impact sur l'ambiance. Certains professionnels sont inquiets de l'obligation du port de masque pour le personnel, ainsi que sur la rentabilité de leur établissement. Beaucoup ont déjà annoncé qu'ils ne rouvriront pas.