Réouverture des bars : les brasseurs retrouvent l’effervescence

Certains brasseurs se sont retrouvés avec des milliers de fûts en attente, prêts à être livrés aux restaurateurs. Un stock qui est déjà conséquent après cinq mois d'arrêt, mais les lignes de production ont redémarré et tournent quand même à plein régime. Et pour cause, les brasseurs anticipent une forte demande. Certains sont repartis à 100% de capacité pour honorer les commandes qui arrivent. Le même constat est fait dans la plus grande brasserie indépendante de France, Meteor. En temps normal, hors confinement, cinq cent mille hectolitres de bière sont brassés chaque année dans ses cuves, des bouteilles et surtout des fûts destinés à l'hôtellerie et la restauration. Côté restaurateur, les premières commandes ont été passées en début de semaine. Nos journalistes ont assisté à la livraison d'une quarantaine de fûts impatiemment attendue par le patron d'un roof-top à Saverne. Malgré la météo, ce dernier a prévu large. Nos reporters sont également allés à la rencontre d'un restaurateur d'Illkirch-Graffenstaden dont la cave est remplie de boissons périmées après six mois de fermeture. Il a dû faire place nette avant de brancher les nouveaux fûts.