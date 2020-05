Réouverture des commerces : à chacun sa stratégie

Les commerçants sont en train de réaménager leur espace en vue de la réouverture. À Colmar par exemple, des mesures ont été prises en urgence : plaque de protection, distributeur de gel, le port du masque pour les employés... Certains ont repensé leur organisation et engagé des dépenses supplémentaires pour la sécurité du personnel et des clients. Après deux mois passés sans client, ces magasins se préparent à rouvrir dès lundi, peu importent les contraintes.