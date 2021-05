Réouverture des commerces : ultimes réglages avant le jour J

Le centre commercial dans lequel nous nous sommes rendus, une centaine de magasins sont dans les starting-blocks. Derrière les rideaux encore baissés, on fait la poussière, on prépare les vitrines et on remet en place les articles dans les rayons. C'est le grand nettoyage avant l'ouverture. Y aura-t-il des promotions ? Pas chez tous les commerçants que nous avons rencontrés, mais il y aura des prix sur certains produits. "On a prévu effectivement de pouvoir donner des prix un peu plus accessibles aux clients, parce que nous, on n'a pas pu en vendre, des lunettes de soleil pour cet hiver", explique Audrey Renom, responsable du magasin Afflelou, au centre commercial Nice Lingostière. Pour deux vendeuses, c'est la reprise après trois mois et demi de chômage partiel. Ravies de se retrouver ce matin, le magasin leur avait manqué. "La maison, stop ! On en a assez, on a besoin d'être actives, de retrouver nos clients, nos collègues", confie Stéphanie Martinez, gérante de la maroquinerie Cann'à sucre. "On est ravies. Et on a hâte d'être à mercredi", s'exprime la deuxième vendeuse. Dans la maroquinerie Cann'à sucre, c'est l'heure de l'inventaire. Les stocks s'accumulent en réserve depuis des mois. "Comme les enfants ne sont pas forcément allés beaucoup à l'école l'année dernière, les parents n'ont pas renouvelé les cartables. Du coup, on a tout le stock de cartables de l'année dernière", nous fait-on savoir.