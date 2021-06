Réouverture des discothèques : retour sur la piste sous condition

À quelques jours de la réouverture, on s’affaire pour terminer le futur bar. Ce patron peut enfin souffler. Après plus d’un an de fermeture, son établissement accueillera, dès le 9 juillet, près de 2 000 clients chaque soir. Mais pour cela, il devra faire quelques aménagements. Les établissements en intérieur devront respecter une jauge de 75%. Autre bonne nouvelle, le port du masque sera recommandé mais pas obligatoire. “Ça change tout. Ça va permettre à nos clients de se sentir peut-être un peu plus libres", se réjouit Maxine Dagneaux, directeur marketing de “La Dune Club”. Il faudra toutefois présenter un pass sanitaire. L’accès sera autorisé aux personnes vaccinées, celles ayant un test PCR négatif ou celles ayant déjà contracté le virus. À quelques mètres de l’établissement, les habitués attendent avec impatience de pouvoir à nouveau faire la fête. “En sachant que tout le monde s’est vacciné, tout le monde a fait le test, c’est rassurant et je pense que ça permettra de s’amuser en sécurité”, affirme une jeune femme. Mais toutes les boîtes de nuit n’ouvriront pas leur porte cet été. C’est le cas à Rouen. Le patron a fait son calcul, avec une jauge réduite et une clientèle plus rare, ce n’est pas rentable. Ses 40 salariés reprendront le travail début septembre, lorsque les étudiants seront de retour dans la ville.