Réouverture des écoles : comment ont-ils vécu cette rentrée en Bretagne ?

Un million et demi d'enfants devraient avoir retrouvé le chemin de l'école ce vendredi 15 mai. Dans plusieurs régions, certaines écoles ont déjà rouvert leurs portes depuis mardi 12 mai. C'est le cas d'un établissement scolaire à Lanvollon, dans les Côtes-d'Armor. Les élèves ont bien intégré les règles. Ils se sont habitués au nouveau rythme. Bienveillant envers les enfants, le personnel de l'école s'adapte progressivement aux divers changements. Leur objectif est d'accueillir le maximum d'élèves, tout en garantissant leur sécurité. Après deux jours d'écoles, il est difficile de convaincre tous les parents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.