Réouverture des écoles : quels élèves seront concernés dès le 11 mai ?

À partir du 11 mai, les écoles maternelles et primaires pourront rouvrir dans toute la France, sauf si dans un département très touché, un directeur d'école ou un maire ne le souhaite pas. La semaine du 18 mai, des collèges rouvriront, mais seulement dans les départements les moins touchés par l'épidémie. Les lycées, eux, resteront fermés pour l'instant. La décision de les rouvrir ou non sera prise fin mai.