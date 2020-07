Réouverture des frontières : le grand flou pour les pays du Maghreb

Les personnes originaires de la Tunisie, du Maroc ou d'Algérie pourront-elles retourner dans ces trois pays durant l'été ? La Tunisie a déjà rouvert ses frontières aux touristes depuis le 27 juin, mais sous conditions. Pour le Maroc, les voies terrestres, maritimes et aériennes restent fermées. Et si l'Algérie voisine a entamé son déconfinement, le pays reste également fermé aux voyageurs jusqu'à nouvel ordre.