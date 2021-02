Réouverture des musées : le coup de force de Perpignan

Tout est prêt dans un musée de Perpignan pour accueillir le public dès demain matin. Une jauge restreinte, 100 visiteurs et pas plus, un pour dix mètres carrés. Ils devront impérativement respecter les distances : deux mètres entre chaque personne. Dès l'entrée, un sens de circulation a été mis en place pour éviter qu'ils se croisent, et le port du masque obligatoire. Le protocole sanitaire est strict. "Nous aurons par salle d'exposition deux agents de gardiennage, qui seront là pour surveiller que les distances soient respectées entre chaque visite", fait connaître Virginie Santiago, directrice adjointe, chargée des finances du Musee D'Art Hyacinthe Rigaud. Dans la ville, certains attendent cette réouverture avec impatience." Je pense que c'est formidable, parce que ça manque beaucoup. Donc c'est une bonne chose. Moi, j'irai en tout cas une passante. "On a le droit de faire les courses, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'aller aux musées du moment que les distances sont respectées. On porte des masques, il y a du gel à l'entrée", explique une autre. Aucune décision du gouvernement n'a été prise, mais le maire veut aller plus vite. Il vient juste de prendre des arrêtés pour ouvrir gratuitement quatre musées de la ville, dès demain, pendant un mois. "Je pense que ça commence à un peu trop traîner. On voit bien qu'on arrive au bout de l'exercice confinement-déconfinement", explique Louis Aliot.