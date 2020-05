Réouverture des parcs à Paris : le port du masque ne sera pas obligatoire

Sans attendre la date du 2 juin 2020, des parcs pourront rouvrir et accueillir du public dès samedi 30 mai. C'est notamment le cas du parc des Buttes-Chaumont à Paris. La mairie de la capitale a d'ailleurs confirmé que le port du masque n'y sera pas obligatoire. Les pique-niques et la pratique de sports individuels y seront autorisés. Cependant, les aires de jeu pour enfants resteront fermées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.