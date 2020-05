Réouverture des piscines : comment cela va-t-il se passer ?

Depuis le 13 mars, les 4 000 piscines publiques du pays sont toutes fermées. Quelques-unes viennent de rouvrir à titre de test. C'est le cas à Chartres-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). La direction de l'établissement réfléchit depuis plusieurs semaines à de nouveaux aménagements. Les nageurs devront prendre rendez-vous, porter des bracelets et le nombre de places sera limité.