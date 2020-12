Réouverture des remontées mécaniques : l'inquiétude des hôpitaux de montagne

La station de l'alpe d'Huez accueille plus d'un million de skieurs chaque hiver. Les pisteurs-secouristes interviennent sur tout le domaine en cas d'appel et de blessure et pour des traumatismes plus graves, le SAMU et l'hélicoptère viennent en renfort. Cela n'arrive pas si fréquemment selon Fabrice Boutet, le directeur de la station. Il parle de 880 interventions et 22 personnes qui partent à l'hôpital par saison. Ce qu'il estime infime quand on pense que la réouverture de la station va surcharger les hôpitaux de Grenoble. Selon l'association Médecins de montagne, dans l'Hexagone, environ 5% des patients sont transférés à l'hôpital ou en clinique suite à un accident dans les stations de ski. À Grenoble, dans le plus grand hôpital des Alpes françaises, plus de trois cents lits sont occupés par des malades du Covid-19 aujourd'hui. Le professeur Marie-Thérèse Leccia, présidente de la commission médicale d'établissement CHU de Grenoble Alpes (Isère), nous a expliqué les conséquences que pourrait avoir une ouverture trop rapide des remontées mécaniques.