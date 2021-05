Réouverture des restaurants à Lyon : "les terrasses sont pleines à craquer"

Pour l'instant, les terrasses sont pleines à craquer et c'était déjà le cas à midi. Comme nous l'explique François-Xavier Ménage, certains avaient déjà pris le devant depuis plusieurs jours. En effet, selon une responsable d'établissement interrogée par notre reporter, ces clients ont réservé depuis au moins une semaine. D'ailleurs, elle recommande à ceux qui souhaitent venir pour les prochains soirs de faire des réservations. En cuisine, l'organisation est minutieuse. Selon les dires d'une employée interrogée par François Xavier Ménage, elle ne sera en vacances qu'en fin septembre début octobre si la saison démarre. De quoi comprendre le surcroît d'activité dans les prochains mois. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que derrière cette reprise il y a un enjeu économique considérable. Le secteur de la restauration et de l'hôtellerie représente plus de 600 000 salariés, ainsi que 100 000 patrons et indépendants. Et aujourd'hui, un établissement sur deux dit espérer maintenir ses effectifs en 2021.