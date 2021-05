Réouverture des restaurants : des règles différentes pour les petites terrasses

À une semaine de la réouverture, les restaurateurs parisiens jouent déjà les architectes. Avec seulement une table sur deux en terrasse, leur établissement ne peut pas servir plus d'une vingtaine de couverts. Dans ces conditions, la rentabilité est plus que menacée. Alors pour permettre aux petits établissements de ne pas travailler à perte, le gouvernement vient de proposer une alternative. Il s'agit de faire disparaître la jauge de 50 % à condition de séparer les tables par des parois en plexiglas, en bois ou encore par des arbustes. Quentin Hoffmann, gérant associé chez "Cantine de Quentin" compte bien appliquer le règlement. Mais pour lui, il faut s'équiper cette nuit ou demain matin pour ne pas avoir le prix le plus élevé. Stéphane Baron, directeur du restaurant "Clemenceau" à Bordeaux quant à lui ne souhaite pas réaliser cet investissement. Il a décidé de n'équiper sa terrasse qu'à moitié. Et pour s'y retrouver dans ses comptes, sa cuisine restera ouverte plus longtemps. En revanche, quelle que soit l'option choisie, une contrainte ne bougera pas. Ce sera toujours six personnes par table au maximum.