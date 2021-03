Réouverture des restaurants : ils ont trouvé la solution

Ils demandent au gouvernement la réouverture au moins des terrasses en premier temps, comme ça se fait déjà en Espagne. Pour accompagner une future réouverture, le gouvernement réfléchit à la mise en place d'un pass sanitaire. Une application sur le modèle de Tous AntiCovid. Les clients signaleraient leur présence avant d'entrer dans certains lieux publics comme les restaurants, bars, ou même salle de sport. Cela permettrait de remonter plus facilement une éventuelle chaîne de contamination. Les professionnels de la restauration espèrent une réouverture dans le courant du mois d'avril. Alors, ils ont fait des propositions au gouvernement. Il y a la possibilité d'ouvrir à midi avec six clients maximum par table, espacé les unes des autres. Les discussions portent également sur un test PCR négatif, que le client peut présenter avant d'entrer dans le restaurant. Mais sur ce point, Hubert Jan, président de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) et de la branche restauration souligne que le restaurateur ne pourra pas être en même temps le cuisinier, le maître d'hôtel et gendarme à l'entrée. La suite dans le reportage ci-dessus.