Réouverture des restaurants : les clients sont-ils au rendez-vous ?

Comme ceux du reste de l'Hexagone, les milliers de cafetiers et restaurateurs de l'Île-de-France peuvent à nouveau servir des repas ou des boissons en salle depuis ce lundi matin. Mais après deux semaines de réouverture totale, le bilan est mitigé pour certains d'entre eux. Alors, tous les établissements vont-ils rouvrir ? Comment s'organisent-ils ? Les clients sont-ils revenus ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.