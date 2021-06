Réouverture des terrasses : ces restaurateurs qui retrouvent le sourire

Après tant de temps de solitude, Patrice Forsans, gérant de bar Le Marulaz à Besançon, se demandait comment ses clients allaient réagir, s'ils allaient sortir, revenir et avoir confiance. Et finalement, ils sont là. Et c'est un soulagement partagé par les clients. En janvier 2021, quand nous l'avions rencontré, Patrice Forsans ne supportait plus de ne pas voir ses clients. Ce gérant a mis à profit l'arrêt forcé pour transformer son bar en lieu culturel autour de la photo. Désormais, il voit son établissement comme "un lieu où on vit l'art, où on vit la création". Certains clients disent avoir hâte de pouvoir entrer et rester dans le bar pour profiter des photos. En outre, pendant la longue et difficile fermeture de son établissement, Patrice Forsans a pris la décision de s'abstenir totalement. Ainsi, il n'a plus bu une goutte d'alcool depuis deux mois. S'exprimant sur le sujet, Patrice Forsans estime que le déconfinement, c'est le premier jour du reste de sa vie. Après notre première rencontre, il avait commencé à voir une psychologue sans trop y croire. Aujourd'hui, il dit se rendre compte à quel point c'est essentiel.