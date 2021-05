Réouverture des terrasses : de nombreux débordements

Ce fut hier soir une soirée de libération. Certains diraient de défoulement. Des centaines de milliers de personnes sont allées boire un verre ou manger en terrasse pour profiter de leur réouverture. Certains en avaient oublié deux règles essentielles : le respect des gestes barrières et le couvre-feu fixé à 21h. C'est le cas notamment à Rennes (Ille-et-Vilaine), rue de la Soif et place Sainte-Anne. Toute à leur joie de retrouver un sentiment de liberté, de nombreux Rennais avaient même décidé de jouer les prolongations après 21h jusqu'à danser autour d'un feu de palettes de bois. Les policiers interviennent, dispersent les centaines de fêtards, plus alcoolisés que dangereux. Un patron de bar a craint que la situation ne dégénère. À Paris, des terrasses étaient encore pleines ce jeudi soir. C'est une bonne résolution pour les patrons de la Rue Montorgueil. Mais cette résolution semble un peu contrainte suite à une visite de représentants de la mairie et de la police. "Ils sont venus nous voir nous dire au niveau de l'organisation à 21h hier. Ils ont toléré ça. Mais ce soir par contre à 21h, c'est tout le monde chez soi", précise Louis Grégory, responsable bar "L'Esplanade Saint-Eustache" - Paris. Et pour les récalcitrants, qu'ils soient commerçants ou consommateurs, la consigne du ministre de l'Intérieur est claire. Il y aura plus de contrôle.