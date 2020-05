Réouverture du Tropical Parc dans le Morbihan

Dans le Morbihan, plusieurs musées, monuments, parcs animaliers ont été autorisés à rouvrir samedi dernier par le préfet. C'est le cas du Tropical Parc. Sur arrêté de la préfecture, 300 visiteurs au maximum ont été autorisés à circuler dans ses allées. Tout est fait pour rassurer, combler les clients, mais le Covid-19 et ces deux mois de fermeture sont lourds de conséquences. Pour limiter les pertes de chiffre d'affaires, son directeur espère pouvoir accueillir un public plus large cet été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.