Réouverture : les mesures sanitaires prévues pour les salles de sport et les piscines

Depuis le mois d'octobre 2020, les piscines étaient en apnée. Et à compter de ce mercredi matin, les nageurs, qui peuvent enfin mettre la tête dans l'eau, respirent. Avant, les piscines ne pouvaient accueillir que des nageurs pour raisons médicales. Dorénavant, elles rouvrent à tout public avec quelques restrictions. Un maximum de 50% des capacités est fixé. Les maîtres nageurs doivent garder le masque et les baigneurs leurs distances. Et suivant les restrictions sanitaires, les sèche-cheveux ne fonctionneront pas avant le 30 juin 2021. Pour les salles de sport, c'est aussi un grand jour. Certains ont couru pour y être dès l'ouverture. Là aussi, des restrictions sont en vigueur. Par exemple, il faut flasher un QR code à l'entrée, comme dans les restaurants. Un appareil sur deux est à l'arrêt et les clients participent au nettoyage après leur activité. Les cours collectifs vont pouvoir reprendre, eux aussi, à certaines conditions. Et pour ceux qui s'interrogent, la douche est autorisée. Elle est même recommandée.