Réouverture : quel impact pour les commerçants lyonnais ?

Dans les rues pavées du vieux Lyon, la plupart des commerçants sont déçus ce mercredi. C'est le cas de Fabien, gérant de boutique de souvenirs. "Aujourd'hui, on a fait quinze fois moins de vente que d'habitude à la même période", explique-t-il. Malgré cette mauvaise nouvelle, il veut s'accrocher car la saison démarre tout juste. "On espère que les touristes reviennent durant la période estivale, s'il y a réouverture des frontières", poursuit-il. Le retour des touristes est un enjeu largement évoqué par les commerçants de Lyon, une ville qui est très touristique. À titre de rappel, en 2020, l'activité des commerces de détails locaux a baissé de 7%. Et la Banque de France est assez peu optimiste les concernant pour les prochains mois.