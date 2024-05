Réouvertures des cols : le travail titanesque des déneigeurs

Se frayer un chemin au milieu d’une étendue blanche. À 1 800 mètres d'altitude, sans aucune visibilité, Pierre Yvan Canova, agent des routes, n'a pas le choix. Il doit sonder la neige pour guider la machine. Les branches d’arbre, que vous voyez dans les images, servent de balisage. Depuis une semaine, les agents du département déneigent les routes du Cormet de Roselend, un travail de précision. Il leur faut près d’une heure pour avancer de 50 mètres. Avec le vent, les congères atteignent jusqu’à quatre mètres de haut, on se sent tout petit en dessous. Chaque année, c’est un nouveau défi et une fierté pour Renaud, au volant de sa fraise à neige. Il ne leur reste qu’un kilomètre à déneiger, puis il faudra nettoyer la route. Plus bas, les touristes attendent l’ouverture du col avec impatience. L’été, il est fréquenté par de nombreux motards et cyclistes. Avec l’ouverture du col, les commerçants prévoient un retour des clients, peu nombreux en cette période. Plus que quelques jours à patienter, le Cormet de Roselend devrait être accessible avant la fin du mois. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand