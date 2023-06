Réparateurs de trains : 1 000 postes à pourvoir

Au Technicentre industriel de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), l'un des dix centres de maintenances de la SNCF, sorte d'immense hôpital, les trains viennent se refaire une santé. Régler une porte sur un wagon, refaire l'électricité d'un autre, les agents de maintenance n'ont pas de temps à perdre. Chaque jour, de nouveaux trains doivent être rénovés. Sur les dix prochaines années, plus de 1 000 trains doivent passer entre les mains de ces techniciens, un record. Des trains qui viennent tous fêter leurs 20 ans, soit la moitié de leur durée de vie. Avant de continuer leur route, il faut les moderniser. Câblage, ponçage, peinture... Chaque train y reste en moyenne cinq mois avant de repartir comme neuf. Le coût de l'investissement varie entre 2 et 4 millions d'euros en fonction du niveau de modernisation apporté, selon le directeur industriel, Nicolas Mortier. "En sachant que le même train neuf, c'est environ 9 à 12 millions d'euros. Donc, le coût de rénovation, c'est environ 25, 30 % du prix du matériel neuf", a-t-il indiqué. Économisé d'un côté pour recruter de l'autre. La cadence s'accélère. Pour y répondre, 1 000 postes sont à pourvoir au plus vite. Le recrutement a déjà commencé pour que sur les rails, le voyage se passe sans encombre. TF1 | Reportage C. Diwo, Q. Danjou, V. Pierron