Réparation auto : le bon plan des pièces détachées

Trois hectares, 600 voitures et un défilé permanent d’automobilistes à la recherche de la perle rare. Ailes, rétroviseur, phares, tant qu’il ne s’agit pas d’un élément de sécurité ou d’usure, l’emploi d’une pièce d’occasion prélevée dans une casse certifiée, comme celle-ci, est autorisé et même encouragé. Parfois, les motivations des clients sont nobles. “C’est plus une démarche environnementale pour moi. (...) On produit trop de déchets”. Mais la recherche principale, c’est bien l’économie et elle peut être énorme. Un garage du Val-de-Marne n’hésite pas à s’approvisionner de l’occasion. Depuis 2017, un devis alternatif avec des pièces de seconde main doit être établi. L’approche peut même s’avérer providentielle avec les ruptures d’approvisionnement dans l’industrie. Ce marché de pièces de réemploi reste largement méconnu. En 2021, il a représenté moins de 4% des réparations menées après un sinistre. T F1 | Reportage O. Santicchi, H. Dreyfus, P. Rousset