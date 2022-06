Réparation des toitures : comment éviter les arnaques ?

Après le passage de la grêle, un habitant a pris l'initiative de bâcher lui-même sa toiture. Il s'agit d'une solution d'urgence, un peu trop risquée pour un couvreur. "Mieux vaut quand même préconiser l'aide des pompiers et essayer de voir tous les couvreurs qu'il y a à la ronde, qui savent dépanner", s'exprime Marvin Reinhard, couvreur à Bergerac (Dordogne). Mieux vaut faire appel à un artisan local, situé dans un rayon de 50 kilomètres. Ce genre d'événement climatique attire de nombreux faux professionnels. Ce couple en a rencontré plusieurs ces derniers jours. "Trois petites camionnettes toutes neuves, avec des messieurs qui sont venus nous voir en nous disant... Pour 150 euros, on peut vous faire quelque chose", explique une dame. Dans ce cas précis, le devis est plutôt de 1 300 euros. En revanche, pour faire bâcher sa toiture, l'assureur rembourse sur facture. "Là, en plus, on risque de passer en catastrophe naturelle. Donc, ils ne vont pas chercher à comprendre normalement", déclare Joy Ponceau, couvreur à Vergt (Dordogne). Là encore, attention aux arnaques ! La suite dans le reportage en tête de cet article. T F1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Arfel