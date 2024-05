Contrôle technique : pourquoi un conducteur sur dix fait l'impasse

Cela fait deux mois qu’Angeline aurait dû passer son contrôle technique. Mais sa voiture a 17 ans, et commence à montrer des signes de fatigue. Rouler sans contrôle technique est une infraction. Angeline risque 135 euros d’amende, elle le sait, mais elle nous dit ne pas avoir le choix. Et elle n’est pas la seule à éviter ce passage obligatoire tous les deux ans, près d’un automobiliste sur dix roulerait sans contrôle technique. Il faut dire que dans les centres agréés, on ne plaisante pas. Cent-trente-six points sont à vérifier, c’est 20 de plus qu’il y a sept ans, et l’examen coûte 70 euros. La voiture, à l’image, sera recalée pour deux petits points seulement. Ce n’est pas assez grave pour immobiliser le véhicule, mais le propriétaire va devoir se mettre en conformité et passer une contre-visite à 30 euros, pour obtenir la fameuse vignette. En moyenne, les réparations demandées pour réussir la contre-visite atteignent les 400 euros, elles sont plus chères d’année en année. Et pour faire baisser la facture, Cyril a trouvé la parade, les garages solidaires. Il n’a pas beaucoup de moyens, pendant longtemps, le contrôle technique l’effrayait. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Ninine, B. Poizeuil, A. Ifergane