Réparations : un bonus pour les écrans cassés

Des écrans fissurés, cassés, Émile Ledrin, technicien chez Save, en répare tous les jours. Dans la boutique, cela représente 70 % des interventions. L'opération coûte cher, 150 euros en moyenne, car il faudrait d'abord chauffer le téléphone pour décoller l'écran puis retirer toutes les pièces. Dès le 1er janvier 2024, vous pourrez obtenir une aide, jusqu'à 25 euros directement déduits de votre facture et le commerçant se fera ensuite rembourser. Pour Candido Sobreira, responsable réseau et déploiement chez Save, les demandes de réparations pourraient augmenter de 20 %. Mais est-ce toujours rentable ? Pour le modèle de notre téléphone par exemple, c'est le cas. Avec le bonus, une réparation de l'écran coûterait 105 euros contre 375 euros pour acheter le même modèle reconditionné et 600 euros pour du neuf. Mais selon Omar Belkaab, rédacteur en chef adjoint chez Frandroid, c'est plus compliqué pour d'autres modèles. Mieux vaut donc toujours comparer les prix. Autre limite, seuls les réparateurs agréés peuvent distribuer le bonus, mais il n'y en a que 5 000 en France. Le gouvernement souhaite en labelliser 3 000 de plus, d'ici la fin de l'année 2023. TF1 | Reportage V. Dépret, P. Marcellin