Repas à domicile : pourquoi les Français boudent les livraisons

En ce moment, certains restaurateurs, comme le Paradis du Fruit à Paris 14e, ne reçoivent actuellement aucune commande pour des repas en livraison. Pourquoi ? Parce que les tarifs de livraison ont explosé ces derniers mois. Les plats livrés à vélo ou en scooter coûtent aujourd'hui entre 30 et 50 % plus chers qu'au restaurant. En cause, la hausse des frais facturés par les applications. La quantité de commandes diminue, mais il y a toujours autant de livreurs. Le nombre de repas que Yacouba, livreur, prend en charge est passé d'une trentaine par jour à une vingtaine en quelques mois. Il confie dans le reportage ci-dessus que ses revenus ont aussi drastiquement baissé. Le marché de la livraison de repas est victime de la crise du pouvoir d'achat. Mais ce ralentissement ne devrait être que temporaire. Les prix pourraient baisser dès cette année selon Jean-François Blouin, fondateur du cabinet d'expertise en consommation "Food Service Vision". "À l'avenir, les entreprises de livraison vont proposer un abonnement avec un coût fixe de livraison par mois. Et puis à l'avenir aussi, l'optimisation grâce à l'intelligence artificielle va permettre de baisser les coûts du service de livraison", explique l'expert. Le marché de la livraison de repas est évalué à sept milliards d'euros aujourd'hui. Un Français sur deux y a recours au moins une fois par an. TF1 | Reportage P. Gallaccio, T. Collet