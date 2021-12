Repas de famille : les sujets qu'il vaut mieux éviter au réveillon

Le réveillon de Noël en famille est parfois un spectacle à part entière. "C'est le moment où on se dit tout ce qu'on ne s'est jamais dit, en tout cas au moins pendant l'année qui est passée". Dans le cas présent, ce dîner reste une pièce de théâtre avec ses excès. "Ça se finit bien la pièce, donc ça peut aussi finir bien dans la vie". Mais à une condition : "il ne faut pas amener des sujets épineux". Voilà votre top 3 des thèmes à ne pas aborder au dîner de famille. Numéro 1 : la politique. "C'est la meilleure façon de se fâcher". "Moi qui suis quelqu'un de très sincère, peut être très trash dans ma façon très directe de dire les choses, ça peut être très virulent et violent". "En famille, on n'est pas forcément d'accord, mais ça ne suscite pas de dispute. Mais c'est quand même un sujet à éviter". Pourquoi ? Une partie de la réponse se trouve dans le documentaire "Autocritique 68-98" tourné il y a un demi-siècle. Mai 68 vient d'avoir lieu et lors du dîner s'opposent systématiquement les parents, plutôt calmes, et les jeunes qui s'enflamme". En 2021, les tensions tournent autour du Covid. "C'est la pire des choses". "Ça crée des problèmes, on n'est pas tous d'accord". "Dans la vaccination forcément, il y a quand même 6 millions de Français qui n'ont pas été vaccinés". "Dans ma famille, c'est un sujet compliqué. On n'a pas tous la même vision des choses". Même le sport, sujet plus léger, peut aussi créer de la division. "On ne peut pas parler de foot, parce que ça énerve tout le monde". Le sport divise, mais il rassemble aussi. Près de Toulouse par exemple où le mois dernier, ces rugbymen amateurs partageaient le repas de Noël du club. Autour d'un aligot, forcément, on se dit tout. Mais dans leur famille, il y a des thèmes que ces jeunes gens n'oseraient pas aborder comme "les conquêtes" ou "la bringue le dimanche soir".