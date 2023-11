Repas de fête : les voleurs de Noël

Il y a un mois, Didier Limouzin découvre l'entrée de son entrepôt forcé. À l'intérieur, son laboratoire de charcuterie-boucherie a été dévalisé. Les voleurs sont partis avec des centaines de kilos de marchandises pour un préjudice estimé à 60 000 euros. Pourtant, ces produits dérobés sont impossibles à remplacer à quelques semaines des fêtes de fin d'année, comme les jambons maturés vendus à plus de 200 euros la pièce. Certains des étages où se trouvaient ses produits les plus luxueux comme le foie gras sont entièrement vides. À l'approche de Noël, les entrepôts sont les cibles privilégiées des malfaiteurs. La semaine dernière, nous vous racontions l'histoire d'une tentative de vol spectaculaire, celle d'une caisse de champagne d'une valeur de 600 000 euros. La marchandise a été finalement récupérée par les policiers après une folle course-poursuite en région parisienne. Ces braqueurs, de plus en plus organisés, utilisent désormais le code du grand banditisme. Ils opèrent en bande et n'hésitent pas à effacer leurs traces ADN après leur passage. Ils agissent parfois armés. À quelques semaines de Noël, un autre produit est très prisé par les clients, mais aussi par les délinquants, la truffe. Quelles sont les mesures prises par les agriculteurs pour faire face à la recrudescence de ces phénomènes de vol ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Quancard, L. Gorgibus