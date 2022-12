Repas de fête : se faire plaisir à petit prix

Nous leur avons donné rendez-vous devant un supermarché. La mission de nos quatre cobayes d'un jour est de cuisiner un repas de réveillon pour moins de 20 euros par personne. Défi de taille pour lequel ils auront l'aide de Philippe Bardeau, chef cuisinier. "Le but, c'est de serrer les prix mais tout en faisant la fête". La consigne est claire, les courses peuvent commencer. À chacun son poste. Pour Thierry, ce sera l'amuse-bouche. Un saumon gravlax, choix stratégique. Contrairement au saumon fumé dont le prix a augmenté de 15% cette année, le prix de ce saumon est resté 8 euros. Pour le plat, le chapon est remplacé par une poularde, qui coûte 5 euros moins cher au kilogramme. Dans notre panier, il y a aussi des coquilles Saint-Jacques, des légumes et des fruits. Et pour que la facture n'explose pas, ils sont uniquement de saison. Pourquoi le chef a-t-il choisi ces produits-là ? "La noix de coquille Saint-Jacques de la baie d'Erquy est un produit festif, mais il n'y a pas d'inflation là. Ce n'est pas comme le turbo qui s'envole à 50 euros le kilo", explique Philippe Bardeau. Même chose pour la garniture de la volaille. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Moncelle, J. Clouzeau