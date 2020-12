Repas de fêtes : les Français se font plaisir

Même s'il y a moins de monde autour de la table, les Français ont tout de même l'envie de mettre les petits plats dans les grands pour le Nouvel An. Comme à Noël où le panier moyen avait augmenté de 50 euros, les Français veulent se faire plaisir pour les fêtes qu'importe le prix. À l'heure de faire les courses, la qualité est devenue le seul maître-mot des consommateurs. Une liste d'achats qui profite avant tout aux petits commerces. Les commerçants ont aussi été aidés par la fermeture des restaurants et l'arrivée d'une nouvelle clientèle. Ces nouveaux clients ont découvert un autre système pour faire leurs courses à cause de la crise sanitaire. Un circuit plus proche et plus vrai. Une tendance qui fait grimper leur chiffre d'affaires du mois de décembre. Boucheries, poissonneries, cavistes, ou encore fromageries, le constat est le même partout. Même si le panier de course des citoyens s'alourdit, il reste tout de même de la place pour le dessert. À l'approche du Nouvel An, les chocolatiers doivent accélérer le rythme. Les ventes ont augmenté de 65% en décembre. Finie la petite boîte de chocolats, elle est remplacée par le très grand format.