Repas de fêtes : les produits stars des marchés

Le marché de gros de Nantes, le deuxième après Rungis, avec 200 000 tonnes de marchandises commercialisés tous les ans. À trois jours de Noël, c'est l'effervescence. Le marché est, normalement, réservé aux professionnels, mais cette année, pour compenser le manque à gagner, les particuliers y ont accès et ils se font plaisir. Ce marché est aussi connu pour son pôle de transformation de saumon. C'est un incontournable des tables de fête. Vincent Farias, dirigeant d'Atlantique Saumon Fumé à Rezé (Loire-Atlantique), a tout prévu, son stock est plein. Le foie gras est également un autre produit phare. Et contre toute attente, après une année difficile, les ventes s'envolent. Pourtant, certains grossistes ressentent la crise. Par exemple, les fruits et légumes se vendent moins bien. Les commerçants, qui dépendent largement des restaurants fermés depuis deux mois, notent des pertes de chiffres d'affaires. "Ça peut aller de 30 à 50%. On a perdu toute la restauration collective et la restauration traditionnelle", a précisé un grossiste. En cette période des fêtes, ils se concentrent sur les fruits exotiques.