Repas de Noël : les discussions à éviter !

Kylian Mbappé est-il vraiment le meilleur ? Pour ou contre la corrida ? Faut-il manger moins de viande ? Ce sont des sujets qui animeront peut-être vos repas de famille. L'année 2023 a été riche en polémiques. Sans surprise, les deux thématiques que vous souhaitez absolument éviter sont la religion et la politique. Autres sujets épineux, le sport, notamment le football. Si certains veulent créer de l'ambiance, cela ne plaît pas forcément à tout le monde. Pour les plus jeunes, les questions sur leur avenir sont à bannir. Alors comment changer de thème ? Certains ont des techniques bien rodées, comme passer à la prochaine étape du repas ou aller aux toilettes. TF1 | Reportage M. Guénégan, C. Biet