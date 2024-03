Repasser, c'est démodé !

On est nombreux à l'avoir abandonné, le fer à repasser. Ne plus repasser ses vêtements, certaines boutiques l'ont bien compris. Chez eux, des dizaines de chemises différentes. Leurs avantages : plus besoin de les repasser. La finition du fil donne un peu plus de rigidité à la fibre pour qu'on limite au maximum les plis. Malgré un prix élevé, 100 euros par chemise, ces vêtements infroissables représentent la moitié des ventes dans le magasin "Boggi Milano". Le fer à repasser est-il boudé par les Français ? En 2023, les ventes ont baissé de 6%. L'explication, c'est que nous repassons de moins en moins nos vêtements. Dans les boutiques d' électroménagers, un autre produit détrône le fer à repasser, le défroisseur. On a juste besoin d'une prise de courant, le réservoir est intégré directement et on n'a pas besoin de table à repasser. Ils coûtent 25 euros à 500 euros, selon les modèles. Ses ventes ont doublé en quatre ans. Mais tout n'est pas perdu pour le fer à repasser, les enseignes en vendent encore un million chaque année. TF1 | Reportage V. Topenot, N. Robertson, L. Gorgibus