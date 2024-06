Répétitions du 14 juillet : un défilé aérien inédit

Ils ont pourtant des milliers d'heures de vol à leur actif, mais avec une équipe de TF1 cet après-midi, les pilotes chevronnés découvrent un itinéraire inédit. Le 14 juillet prochain, à l'Est de Paris, 22 hélicoptères Fennec se rejoindront, ainsi que 45 avions, avant de partir en direction de l'avenue Foch, toute proche des Champs-Élysées, bloqués par les installations olympiques. Il s'agit d'un changement à 150 degrés. "Le gros changement, c'est que jusqu'à présent tous les défilés se faisaient de l'Ouest vers l'Est avec en gros point de repère l'Arche de la Défense puis l'Arc de triomphe", précise le capitaine Jimmy, pilote d'hélicoptère Fennec et officier de sécurité des vols. Sur ce nouvel axe, il faut apprivoiser d'autres repères. Paris défile sous nos pieds. Enfin, l'Arc de Triomphe et l'avenue Foch. Sur ce tracé, plus court que d'ordinaire, les troupes à pied seront moins nombreuses, et pas d'engins blindés. Mais ce n'est pas la première fois que le défilé se déroule en dehors des Champs-Élysées. Avant la Première Guerre mondiale, il se tenait aux champs de courses. Quelques décennies plus tard, la place de la Bastille, et pendant le Covid, il se cantonne sur la place de la Concorde, transformée ce soir en stade olympique. TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Chevallereau, B. Hacala